Стало известно, как проходит туристический сезон в Крыму: июль оживил курорты

Крымский полуостров постепенно выходит из череды кризисов, обрушившихся на него в июне.Перебои с топливом, веерные отключения электричества и воды, а также регулярные воздушные тревоги серьёзно ударили по началу курортного сезона.
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