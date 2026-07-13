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Царьград

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Стало известно, как проходит туристический сезон в Крыму: июль оживил курорты

Стало известно, как проходит туристический сезон в Крыму: июль оживил курорты

Крымский полуостров постепенно выходит из череды кризисов, обрушившихся на него в июне.Перебои с топливом, веерные отключения электричества и воды, а также регулярные воздушные тревоги серьёзно ударили по началу курортного сезона.

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