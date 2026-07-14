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Журова назвала неприемлемым призыв Европы лишить МОК финансирования

Журова назвала неприемлемым призыв Европы лишить МОК финансирования

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала неприемлемой инициативу стран Европы лишить Международный олимпийский комитет (МОК) финансирования из-за допуска российских спортсменов.

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