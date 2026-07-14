Журова назвала неприемлемым призыв Европы лишить МОК финансирования

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала неприемлемой инициативу стран Европы лишить Международный олимпийский комитет (МОК) финансирования из-за допуска российских спортсменов.
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