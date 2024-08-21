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Русская весна

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Армейская авиация уничтожила бронетехнику ВСУ в приграничной зоне (ВИДЕО)

Армейская авиация уничтожила бронетехнику ВСУ в приграничной зоне (ВИДЕО)

Экипаж вертолета Ми-35м успешно провел боевую операцию, атаковав скопление живой силы и бронетехники подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.

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