Роботы появились на показе мод в Шанхае. Интересно, они тоже будут получать модельные гонорары или довольствуются машинным масломVideo: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Всем мыть зёпу и спатьVideo: TikVideo.App_7487050339649080598_hd.mp4
- В Москве блогер-художник выкинул кота с третьего этажа из-за того, что его любимая команда не стала чемпионом. С котиком всё хорошо — его у мужч...
- Подписчики из Германии тоже видят это....Video: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР
Свежие комментарии