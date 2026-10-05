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Forbes: состояние Илона Маска вновь превысило $1 трлн

Forbes: состояние Илона Маска вновь превысило $1 трлн

Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска вновь превысило $1 трлн. Рост котировок акций его компаний после открытия фондового рынка в США вернул предпринимателю статус триллионера, которого он впервые достиг в июне 2026 года, сообщает Forbes.

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