ВС Ирана обещали убивать одного солдата армии США за каждого убитого иранца

Вооруженные силы (ВС) Ирана будут убивать одного американского солдата за каждого убитого иранца. Такое заявление сделал 24 июля командующий центральным штабом ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» генерал Али Абдоллахи, его слова приводит агентство Tasnim.
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