ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

269 подписчиков

ВС Ирана обещали убивать одного солдата армии США за каждого убитого иранца

ВС Ирана обещали убивать одного солдата армии США за каждого убитого иранца

Вооруженные силы (ВС) Ирана будут убивать одного американского солдата за каждого убитого иранца. Такое заявление сделал 24 июля командующий центральным штабом ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» генерал Али Абдоллахи, его слова приводит агентство Tasnim.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии