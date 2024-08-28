Школы и детские сады Ямала получат отопление 1 сентября

Школы, детские сады и больницы Ямала начнут отапливаться с 1 сентября. Подача тепла в жилые дома будет осуществлена после того, как среднесуточная температура воздуха установится на уровне ниже 8 градусов в течение 5 дней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии