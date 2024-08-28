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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Школы и детские сады Ямала получат отопление 1 сентября

Школы, детские сады и больницы Ямала начнут отапливаться с 1 сентября. Подача тепла в жилые дома будет осуществлена после того, как среднесуточная температура воздуха установится на уровне ниже 8 градусов в течение 5 дней.

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