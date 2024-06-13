В Иванове жертвой телефонных мошенников стал 63-летний ивановец

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району города Иваново обратился 63-летний ивановец. Мужчина сообщил о том, что накануне ему через мессенджер позвонил неизвестный и сообщил, что его личный кабинет на портале «Гос.
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