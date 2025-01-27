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ИЗВЕСТИЯ iz

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ФАС потребовала от «Просвещения» перечислить в бюджет более 2 млрд рублей

ФАС потребовала от «Просвещения» перечислить в бюджет более 2 млрд рублей

Издательство «Просвещение» должно перечислить в бюджет более 2 млрд рублей незаконно полученного дохода, сообщили 27 января в пресс-службе ФАС России«Компания установила монопольно высокие цены на школьные учебники.

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