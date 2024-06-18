Эксперт предупредила русских туристов о подвохах системы "всё включено"

Татьяна Сапронова рассказала "Ленте.ру" о подводных камнях all inclusiveЗначительная часть туристов, покупая туры за рубеж, рассчитывает на проживание по системе "всё включено".
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