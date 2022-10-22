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Кучеров сделал 2 передачи в 3-м матче подряд. У него 0+7 в 5 играх

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (0+2) очка в матче чемпионата НХЛ с «Флоридой» (3:2 ОТ). Россиянин сделал две голевые передачи в третьей игре подряд.

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