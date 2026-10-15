Сахалин и Итуруп часто объединяют в одну поездку ради контраста: на Сахалине — бухты и маяк Анива, на Итурупе — Белые скалы, вулканические ландшафты и горячие источники.
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