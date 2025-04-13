Торговля "трофеями" из Суджи все еще идет: ВСУ продавали шоп-туры на разграбление русских

Даже не верится, что такое возможно. Украинские военные, которые вторглись в Курскую область, за деньги предлагали жителям Сумской области "шопинг" на захваченных территориях.
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