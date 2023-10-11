Тайлер Хирро набрал 22 очка в победном матче с «Шарлотт» Ламело Болла

Защитник «Майами» Тайлер Хирро набрал 22 очка в победном предсезонном матче с «Шарлотт» (113:109). Хирро также собрал 5 подборов и 3 передачи при 9 из 22 с игры.
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