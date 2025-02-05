Российские базы в Сирии остаются. Новые власти в Дамаске поняли, что без Москвы им никуда

© AP Photo / Leo Correa 32,9 тыс прочтений 2 дня назад The New York Times | США Первый визит высокопоставленного российского дипломата в Дамаск после падения Башара Асада дал начало переговорам о судьбе баз Москвы в Сирии, пишет NYT.
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