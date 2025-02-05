Добрый Мир
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Добрый Мир

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  • чак
    Все правильно. Через пять миллионов лет будет катаклизм. Что выдумывать большее нечего?  Хи-Хи.Ученые предрекают...
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Российские базы в Сирии остаются. Новые власти в Дамаске поняли, что без Москвы им никуда

Российские базы в Сирии остаются. Новые власти в Дамаске поняли, что без Москвы им никуда

© AP Photo / Leo Correa 32,9 тыс прочтений 2 дня назад The New York Times | США Первый визит высокопоставленного российского дипломата в Дамаск после падения Башара Асада дал начало переговорам о судьбе баз Москвы в Сирии, пишет NYT.

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Комментарии
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Сергей Храмов
Россия должна построить на наших базах в Сирии мукомольные цеха и продавать в Сирии не зерно, а муку это компенсирует частично затраты на наши базы. РВСН.
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18 час.
СХ
Сергей Храмов
Начало статьи написано МИ-6 Чарльзом Листером, который очень обиделся на наши постоянные авиоудары по их террористами в Сирии. РВСН.
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18 час.
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