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Пэт Коннотон продлит контракт с «Милуоки» – 28,5 млн за три года

Атакующий защитник Пэт Коннотон (29 лет, 196 см) договорился с «Милуоки» о продлении контракта на три года и 28,5 миллиона долларов с опцией игрока, сообщает ESPN.

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