РИА Новости сообщило новые детали по делу экс-замглавы МО РФ Иванова

Следователи обнаружили апартаменты площадью 233,7 кв. м. у предпринимателя Сергея Бородина. Он обвиняется во взятках и проходит по делу бывшего заместителя главы российского оборонного ведомства Тимура Иванова, сообщает РИА Новости.
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