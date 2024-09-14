РИА Новости сообщило новые детали по делу экс-замглавы МО РФ Иванова

Следователи обнаружили апартаменты площадью 233,7 кв. м. у предпринимателя Сергея Бородина. Он обвиняется во взятках и проходит по делу бывшего заместителя главы российского оборонного ведомства Тимура Иванова, сообщает РИА Новости.