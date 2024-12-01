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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реалу», «Атлетико», «Интеру» и «Юве» интересен защитник «Болоньи» Бекема

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «Реал» и «Атлетико» рассматривают возможность подписания Бекемы предстоящим летом.

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