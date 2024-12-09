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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Булыкин о поражениях «Зенита» от «Акрона» и «Крыльев»: «Чемпионы так не играют. У нас такой чемпионат, что все друг у друга могут выиграть» 

«Думаю, вряд ли кто-то ожидал, что «Зенит» последние две игры против «Крыльев Советов» и «Акрона» не то что не выиграет, а еще проиграет.

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