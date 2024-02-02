Коротченко: Американские бомбы GLSDB и «Тор», и «Бук» могут сбивать

Американские бомбы наземного базирования с ракетным двигателем GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), которые США уже передали ВСУ, могут быть сбиты российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) «Тор» и «Бук».
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