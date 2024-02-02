ИАНЕД
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИАНЕД

672 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Галивец
    Хорошая новость! Хоть благодаря мнению людей, начинают наказывать предателей нашей страны!Спектакль с Сереб...
  • Иван Иванов
    Хватит писать об укробандеровском пидараса!!!!!!!!??Александр Ревва с...
  • Людмила Абрамова
    бегают в россии как в проходной двор..давно пора въезд запретитьАлександр Ревва с...

Коротченко: Американские бомбы GLSDB и «Тор», и «Бук» могут сбивать

Американские бомбы наземного базирования с ракетным двигателем GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), которые США уже передали ВСУ, могут быть сбиты российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) «Тор» и «Бук».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх