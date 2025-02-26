В Туапсе разрешили детям не посещать школы и детские сады после атаки БПЛА

Школьникам в Туапсе разрешили не посещать уроки в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.
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