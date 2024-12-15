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Кадыров заявил, что нужно закрыть салоны красоты, «которые развращают людей»

Кадыров заявил, что нужно закрыть салоны красоты, «которые развращают людей»

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что необходимо закрыть салоны красоты, «которые развращают людей».

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Какая страшная и не ухоженная борода у этого дона Кадырова !
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16 час.
С
Станислава
Слишком иного дали им власти. Они тянут нас а глухое средневековье. А сами имеют по немкольку жён это сравни  борделя и это они считают нормально.
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15 час.
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Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что необходимо закрыть салоны красоты, «которые развращают людей». Он предлагает всей стране жить по законам шариата ? Напоминаю Россия светское государство.
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12 час.

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