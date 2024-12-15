Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что необходимо закрыть салоны красоты, «которые развращают людей».
Кадыров заявил, что нужно закрыть салоны красоты, «которые развращают людей»
Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Какая страшная и не ухоженная борода у этого дона Кадырова !
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16 час.
С
Станислава
Слишком иного дали им власти. Они тянут нас а глухое средневековье. А сами имеют по немкольку жён это сравни борделя и это они считают нормально.
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15 час.
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Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что необходимо закрыть салоны красоты, «которые развращают людей». Он предлагает всей стране жить по законам шариата ? Напоминаю Россия светское государство.
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12 час.
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