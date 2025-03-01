Президент Финляндии назвал Путина победителем после скандала между Зеленским и Трампом

Президент России Владимир Путин оказался победителем в переговорах между лидером США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским, которые прошли в Белом доме, несмотря на то, что он не присутствовал на встрече.
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