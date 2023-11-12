Европейский университет оспорит выписанные прокуратурой протоколы в суде

Книги попали в библиотеку вуза задолго до принятия закона о нежелательных организациях. Протоколы в отношении Европейского университета в Петербурге были составлены из-за найденных в библиотеке книг, изданных «нежелательными» организациями.
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