Юрист Печерей: для врачей еще остались уголовные риски при лечении пациентов

В Госдуме убрали одну из статей, которую можно применять к медработникам Государственная дума в третьем чтении одобрила поправки в Уголовный кодекс, в том числе касающиеся декриминализации медицинской помощи в рамках 238-й статьи.
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