Эти машины со временем становятся только дороже

Вопрос от читателя «За рулем»:– Какой ретроавтомобиль производства СССР имеет смысл купить сейчас, чтобы выгодно перепродать через 5–10 лет?Ответ экспертаАлександр Виноградов, «За рулем»:– Почти любой ретроавтомобиль, вне зависимости от марки и модели, в цене не теряет – в большинстве ­случаев она только растет.