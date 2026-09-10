Эти машины со временем становятся только дороже

Вопрос от читателя «За рулем»:– Какой ретроавтомобиль производства СССР имеет смысл купить сейчас, чтобы выгодно перепродать через 5–10 лет?Ответ экспертаАлександр Виноградов, «За рулем»:– Почти любой ретроавтомобиль, вне зависимости от марки и модели, в цене не теряет – в большинстве случаев она только растет.
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