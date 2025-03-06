Шахтеру задолжали почти миллион: главное за сутки в Сибири

Шахта «Инская» в Кузбассе продолжает копить долги перед работниками, ребенка, похищенного отцом в Новосибирске, разыскивает Интерпол, житель Омска купил через маркетплейс автомобиль, Сибирь заваливает снегом, а в Красноярске самый дешевый дубайский шоколад.