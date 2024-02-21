Советские и постсоветские НИИ и КБ как конвейер уничтожения ресурсов развития

В поле общественного обсуждения проблем нашей страны постоянно всплывают такие вопросы, как недостаточные темпы технического прогресса, нехватка специалистов и обычной трудовой силы, и многое подобное, и в таком вот стиле.
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