«Отрасль уничтожена»: эксперт объяснил, чем грозит Киеву прекращение производства стали

На пятый год СВО Россия наконец-то лишила Украину сталелитейной промышленности. На этот факт обращает внимание политолог Юрий Баранчик.
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Так ХОТЕЛИ же СКАКУНЫ ДЕКОММУНИЗАЦИЮ , ЖЕЛАНИЯ СБЫВАЮТСА ...!!!