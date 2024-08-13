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Философ Дугин поддержал назначение Дюмина координатором КТО в Курской области

Философ Дугин поддержал назначение Дюмина координатором КТО в Курской области

Философ, общественный и политический деятель, директор Института Tsargrad.tv высказался в поддержку назначения помощника президента России, генерала-полковника Алексея Дюмина координатором контртеррористической операции (КТО) в Курской области.

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