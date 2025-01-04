NYT: на месте теракта в Новом Орлеане были заложены две бомбы

Ветеран ВС США Шамсуд Дин Джаббар, подозреваемый в совершении теракта в Новом Орлеане, планировал привести в действие два взрывных устройства, установленных им на месте атаки, сообщает The New York Times, ссылаясь на ФБР.
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