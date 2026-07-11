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Макелеле о продлении Тчуамени с «Реалом»: «Моуринью не дурак, он понимает, что для чемпионства ему нужна сильная команда. Таких игроков нельзя отпускать, только он стабилен от начала до конца»

Бывший полузащитник « Реала » Клод Макелеле поделился мнением о продлении контракта Орельена Тчуамени с мадридским клубом до 2031 года.

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