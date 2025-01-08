Сайт города Алматы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Алматы

93 подписчика

О задержке рейсов в аэропорту Алматы предупредила Air Astana

О задержке рейсов в аэропорту Алматы предупредила Air Astana

Непогода в южной столице привела к задержке рейсов. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, в связи с плохими погодными условиями в аэропорту Алматы восьмого января были задержаны 11 рейсов авиакомпании Air Astana.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх