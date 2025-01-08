О задержке рейсов в аэропорту Алматы предупредила Air Astana

Непогода в южной столице привела к задержке рейсов. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, в связи с плохими погодными условиями в аэропорту Алматы восьмого января были задержаны 11 рейсов авиакомпании Air Astana.
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