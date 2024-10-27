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Сийярто: граждане Грузии выразили свою волю, невзирая на попытки вмешательства

Сийярто: граждане Грузии выразили свою волю, невзирая на попытки вмешательства

Глава МИД Венгрии поздравил партию с победой на парламентских выборах.На парламентских выборах в Грузии победу с большим преимуществом одержала партия "Грузинская мечта".

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