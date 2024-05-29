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Аргументы и Факты

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Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин

Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что начал бы бомбить Москву и Пекин в случае, если бы во время его президентского срока РФ ввела войска на Украину, а Китай – на Тайвань.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Трамп ничем не лучше &quot;сонного Джо&quot;. Если не хуже. Все его выпады &quot;я бы за неделю все решил&quot;...не более, чем дешевый фарс. ГДЕ НОРМАЛЬНЫЕ АМЕРИКАНЦЫ?!! Повывелись?... Кстати, если кто-то помнит, что самые первые нарушения всех договоренностей начались именно во время правления Трампа. он не начал новые войны,да, но и не закончил уже много лет существующие. Трамп слишком беспардонный человек...
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21 час.
НН
Надежда Никитина
Трамп уже пугал своим флотом Кима, а потом зассал. Тот еще &quot;ястреб&quot;.
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17 час.

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