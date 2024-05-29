Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин

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лина любимцева

Трамп ничем не лучше "сонного Джо". Если не хуже. Все его выпады "я бы за неделю все решил"...не более, чем дешевый фарс. ГДЕ НОРМАЛЬНЫЕ АМЕРИКАНЦЫ?!! Повывелись?... Кстати, если кто-то помнит, что самые первые нарушения всех договоренностей начались именно во время правления Трампа. он не начал новые войны,да, но и не закончил уже много лет существующие. Трамп слишком беспардонный человек...