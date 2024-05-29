Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что начал бы бомбить Москву и Пекин в случае, если бы во время его президентского срока РФ ввела войска на Украину, а Китай – на Тайвань.
Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин
Комментарии
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лл
лина любимцева
Трамп ничем не лучше "сонного Джо". Если не хуже. Все его выпады "я бы за неделю все решил"...не более, чем дешевый фарс. ГДЕ НОРМАЛЬНЫЕ АМЕРИКАНЦЫ?!! Повывелись?... Кстати, если кто-то помнит, что самые первые нарушения всех договоренностей начались именно во время правления Трампа. он не начал новые войны,да, но и не закончил уже много лет существующие. Трамп слишком беспардонный человек...
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21 час.
НН
Надежда Никитина
Трамп уже пугал своим флотом Кима, а потом зассал. Тот еще "ястреб".
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17 час.
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