Украинцам предлагают вручать повестки необычным образом

Повестки на Украине планируют вручать по электронной почте и заказным письмом. «В законопроекте мы планируем прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом», — сказал представитель президента Украины Владимира Зеленского в ….