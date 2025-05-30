Новый инструмент Perplexity может создавать электронные таблицы, панели мониторинга и многое другое

Perplexity, поисковая система на базе искусственного интеллекта, которая стремится потеснить Google, в четверг выпустила Perplexity Labs — инструмент для подписчиков тарифного плана Perplexity Pro стоимостью 20 долларов в месяц, который позволяет создавать отчеты, таблицы, информационные панели и многое другое.