Сообщение Reuters: По меньшей мере 65 танкеров бросили якорь и остановили движение в различных местах, в том числе у берегов Китая и России, после пос...

Сообщение Reuters: По меньшей мере 65 танкеров бросили якорь и остановили движение в различных местах, в том числе у берегов Китая и России, после последнего раунда санкций США в отношении нефтяной экономики России на выходных.
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