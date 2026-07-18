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Жилин и Потёмкин оценили виды на урожай в Краснозоренском районе

Жилин и Потёмкин оценили виды на урожай в Краснозоренском районе

Краснозоренский район Орловской области с рабочим визитом посетили зампредседателя комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Орловского облсовета Михаил Жилин и руководитель аппарата областного Совета Сергей Потёмкин.

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