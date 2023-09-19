Москва вместе с Ташкентом запускают мегапроект в обход Эрдогана

Григорий Ревуненков

Плохо смотрели, к сожелению никак, если только через Каспий в Иран Афганистан потом Пакистан, посуху Казахстан Узбекистан и через Афганистан Гиндукуш в Пакистан))) Интересно, а как Бхарат к этому отнесётся хотя пофиг они хитрож...пые