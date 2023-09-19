Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сегодня в Москве прошла встреча Михаила Владимировича Мишустина с Премьер-Министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.
Москва вместе с Ташкентом запускают мегапроект в обход Эрдогана
Комментарии
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Анфиса Иванова
Открывала, смотрела. Считаю - можно.
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7 час.
Григорий Ревуненков
Плохо смотрели, к сожелению никак, если только через Каспий в Иран Афганистан потом Пакистан, посуху Казахстан Узбекистан и через Афганистан Гиндукуш в Пакистан))) Интересно, а как Бхарат к этому отнесётся хотя пофиг они хитрож...пые
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5 час.
В
Василий
Зачем обходить, если можно его просто поделить?
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3 час.
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