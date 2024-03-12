Байден назвал объявленный пакет помощи Украине недостаточным

Новый пакет военной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов является недостаточным. Об этом накануне встречи с президентом и премьер-министром Польши, Анджеем Дудой и Дональдом Туском, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
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