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L'One пытается уладить конфликт с РАО на 3,5 млн рублей

L'One пытается уладить конфликт с РАО на 3,5 млн рублей

Рэпер L'One (настоящее имя — Леван Горозия) намерен заключить мировое соглашение с Российским авторским обществом (РАО), которое ранее подало к нему иск о взыскании 3,5 млн рублей.

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