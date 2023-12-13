"Взлетит в 6 раз": за отсутствие 1 документа водителей крупно оштрафуют в 2024 году

В России наблюдается тревожная тенденция: автовладельцы часто предпочитают платить штрафы за отсутствие полиса ОСАГО, вместо его приобретения, так как штрафы оказываются значительно ниже стоимости самого полиса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии