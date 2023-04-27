Спикер Палаты представителей Маккарти заявил о странном поведении Байдена из-за его отказа обсуждать проблему госдолга США

Спикер нижней палаты американского Конгресса Кевин Маккарти сделал заявление о странном поведении президента Джо Байдена из-за его отказа обсуждать проблему государственного долга Соединенных Штатов.
Популярные статьи
- Сын Пескова Николай подтвердил информацию Пригожина об участии в СВО и рассказал о получении медали «За отвагу»
- Координатор подполья в Николаеве Лебедев заявил, что ракетный удар уничтожил двадцать высших украинских и иностранных офицеров
- Ветряные электрогенераторы на самом деле и вредны, и загрязняют окружающую среду
Свежие комментарии