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Спикер Палаты представителей Маккарти заявил о странном поведении Байдена из-за его отказа обсуждать проблему госдолга США

Спикер Палаты представителей Маккарти заявил о странном поведении Байдена из-за его отказа обсуждать проблему госдолга США

Спикер нижней палаты американского Конгресса Кевин Маккарти сделал заявление о странном поведении президента Джо Байдена из-за его отказа обсуждать проблему государственного долга Соединенных Штатов.

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