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Царьград

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"Вакыфбанк" взял шестой Суперкубок Турции в присутствии Марковой

"Вакыфбанк" взял шестой Суперкубок Турции в присутствии Марковой

Женский волейбольный клуб "Вакыфбанк" из Турции, в составе которого играет русская волейболистка Марина Маркова, в шестой раз стал обладателем Суперкубка Турции, победив "Эджзаджибаши" со счетом 3-2.

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