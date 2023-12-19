Не будет штурма Киева, Харькова и Одессы, ключи от городов вынесут украинцы, — Юрий Бардаш

АК Александр Киевская Русь Какие могут быть переговоры с этой политической макакой. У него же нет ни одной собственной мысли. Возьми любого с улицы и то он будет лучшим Президентом.

АС Анатолий Страшко Дело в том, что макака может выбросить гранату и попросить банан. Поменяв его на Куев. Деваться макаке некуда. Самое интересное впереди. Пение Арестовичем Интернационала мы уже слышим. Сейчас вот макака очередной вальс пенисом на пианино будет исполнять.