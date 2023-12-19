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Русская весна

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Не будет штурма Киева, Харькова и Одессы, ключи от городов вынесут украинцы, — Юрий Бардаш

Не будет штурма Киева, Харькова и Одессы, ключи от городов вынесут украинцы, — Юрий Бардаш

Украинский музыкальный продюсер Юрий Бардаш, уроженец Алчевска (ЛНР), автор таких проектов как «Quest Pistols» и «Грибы», который в 2022 году принял сторону Донбасса и России, рассуждает о том, как кончится текущий конфликт.

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Комментарии
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АК
Александр Киевская Русь
Какие могут быть переговоры с этой политической макакой. У него же нет ни одной собственной мысли.  Возьми любого с улицы и то он будет лучшим Президентом.
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6 час.
АС
Анатолий Страшко
Дело в том, что макака может выбросить гранату и попросить банан. Поменяв его на Куев. Деваться макаке некуда. Самое интересное впереди. Пение Арестовичем Интернационала мы уже слышим. Сейчас вот макака очередной вальс пенисом на пианино будет исполнять.
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4 час.
Андрей Михайлов
там у всех хаты с краю. куркульская суть. вилы берут только когда каждого лично прижмет
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1 час.

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