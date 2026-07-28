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Tate Brothers To Remain In Jail In Miami As They Fight Extradition To UK

Tate Brothers To Remain In Jail In Miami As They Fight Extradition To UK

Tate Brothers To Remain In Jail In Miami As They Fight Extradition To UK Authored by Tom Ozimek via The Epoch Times, A federal judge in Florida said Monday that social media influencers Andrew and Tristan Tate will remain in a Miami jail for at least two more weeks as they fight extradition to the United Kingdom, where the brothers are accused of rape and sex trafficking.

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