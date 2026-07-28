Tate Brothers To Remain In Jail In Miami As They Fight Extradition To UK Authored by Tom Ozimek via The Epoch Times, A federal judge in Florida said Monday that social media influencers Andrew and Tristan Tate will remain in a Miami jail for at least two more weeks as they fight extradition to the United Kingdom, where the brothers are accused of rape and sex trafficking.
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