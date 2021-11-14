Предлагаю не платить, а брать со "звезд" деньги за участие в ток-шоу

елена куприянова

Василий Башмаков Уважающий себя человек, даже за деньги никогда не пойдет на всеобщее обозрение, что бы показывать всю подноготную (а вернее, полоскать свое грязное бельё) своей жизни. Это всегда считалось позором, а сейчас - это норма. Налицо идет деградация личности. Таких звезд, которых я уважал раньше, после их участия в подобных шоу, презираю. Возможно, я не прав, но это моя позиция.

И это очень грустно. Смотрели, уважали, восторгались работой... И..... Всё это ушло в отхожее место, когда "кумир" Пасть открыл и полилось от туда, то, что приличные люди пытаются забыть как страшный сон. Как здорово было раньше. Нравится актёр и его роль, очень нравится и любишь, и восторганшьсч этим человеком, не деля его на роль и человека. Но после выбитого на тебя им же дерьма, исчезает и восторг и память о замечательном актёре. Остаётся пустое, неприятнл-гадкое место. И смотреть телевизор любимые фильмы уже не хочется. Они не те деньги зарабатывают, на которые смогут шиковать, они, учавствуя в этих шоу, убивают память о себе. Никто не скажет теперь, а помните..., как здорово сыграл, какой фильм был изумительный. Теперь скажут, а помните ту проститутку переспавшую со всеми, или подравшуюся на таком то шоу, обокравшего и оболгаашего того то. Тьфу, мерзко