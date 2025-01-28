Как российское общество может отреагировать на завершение СВО на Украине

Негативная реакция, высказанная на перспективу заключения мира с режимом Зеленского без освобождения хотя бы всей исторической Новороссии, высказанная публично не маргинальными, а вполне системными медийными персонами, требует осмысления возможных средне- и долгосрочных последствий столь опрометчивого шага.
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