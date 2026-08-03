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Сын волейболистки-гиганта и оператора, правнук разведчика: какую тайну скрывает 6-летний Никита из звёздной семьи?

Сын волейболистки-гиганта и оператора, правнук разведчика: какую тайну скрывает 6-летний Никита из звёздной семьи?

Единственному сыну знаменитой волейболистки Екатерины Гамовой и кинооператора Михаила Мукасея уже больше шести лет.

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